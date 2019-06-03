В Прикамье увеличен прожиточный минимум

Пермь, , 15:51 — REGNUM В Пермском крае величина прожиточного минимума в среднем на душу населения, установленная Постановлением краевого правительства, за I квартал 2019 года составила 10 182 рубля. Стоимость его по социально-демографическим группам населения существенно различается, сообщает Пермьстат.

Для трудоспособного населения величина прожиточного минимума составила 10 912 рублей, для пенсионеров — 8 388 рублей, для детей — 10 394 рубля.

В структуре прожиточного минимума большую часть занимает потребительская корзина — 9525 рублей. На расходы по обязательным платежам и сборам приходится 657 рублей.

Добавим, за IV квартал 2018 года величина прожиточного минимума составила 10 098рублей: потребительская корзина — 9429 рублей и расходы по обязательным платежам и сборам — 669 рублей.