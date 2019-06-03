Доллар «прижимает» рубль к отметке 66

Москва, , 15:47 — REGNUM Нефть продолжает дешеветь, курс рубля продолжает слабеть по отношению к доллару, спрос на рисковые активы в мире снижается, заявил корреспонденту ИА REGNUM практикующий трейдер-аналитик компании «ФинИст» Олег Бугулов.

«Вероятно, что основным фундаментальным фактором, негативно сказавшимся на рынках развивающихся экономик стало введение правительством США дополнительных пошлин на мексиканские товары», — полагает эксперт.

Спрос на российские ОФЗ незначительно снижается, однако, учитывая то, что большая доля российских гособлигаций принадлежит нерезидентам, в ближайшее время может последовать отток иностранного капитала из российского госдолга. Дополнительным стимулом к этому может послужить возобновление санкционной риторики в США.

«На графике валютной пары доллар рубль чётко видно, что цена подобралась к сильной зоне сопротивления на уровне 65,50−65,70 руб за доллар и вполне вероятно пробьёт ее в ближайшее время. Однако 4 июня цена, скорее всего, будет находиться в этом диапазоне», — считает Бугулов.

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