Мигранты ни при чём: о сферах экономики с наибольшей безработицей

Москва, , 15:40 — REGNUM Тот факт, что в разных сферах экономики России непропорциональное распределение безработных граждан, нет ничего удивительного. Всегда, в различные периоды развития экономики любой страны, в какой-то отрасли или сфере происходит некий бум, а в периоды спада экономической активности там образовывается самое большое количество безработных, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель аналитического департамента «Международного финансового центра» Роман Блинов.

«В России очень активными темпами расширялась розничная торговля, вот, соответственно, в период снижения покупательной активности населения там и средний уровень чеков падает, и посещаемость супермаркетов, и просто магазинов шаговой доступности. В результате падает оборот в этих розничных магазинах, и прежнее количество персонала там уже не требуется. Рынок переполнен продавцами, в разных отраслях российской экономики есть перекосы, и можно найти уйму примеров и не только с продавцами.

Очень большое количество самых разнообразных выпускников вузов по самым разным профессиям тоже из года в год вливаются в потоки безработных или работают не по своей специальности, в силу сложившейся в экономике ситуации», — отметил эксперт.

В стране не производятся товары повседневного спроса, способные выйти на мировой рынок, поэтому у большинства сограждан есть только одно желание — получать приличную заработную плату, а это значит, что из года в год есть переток трудовых кадров из той отрасли экономики, в которой прибавочная стоимость создаётся меньше всего, в ту, где прибавочная стоимость создаётся быстрее и есть возможность получить высокое или приличное вознаграждение за свой квалифицированный и не квалифицированный труд.

«Миграция и тем более трудовая миграция тут, наверное, даже ни при чём, хотя она также вносит свои коррективы в эти процессы, прежде всего, тормозя закрытие не только розничных сетей, но и всех остальных представителей бизнеса, которые то испытывают трудности, то, не выдерживая конкуренции, стремятся снизить свои затраты и принимают на работу малоквалифицированный персонал, преимущественно из числа трудовых мигрантов», — пояснил Блинов.

Те, в свою очередь, вступая в конкуренцию с коренным населением, стремятся к самому простому, заработать денег — и всё, остальное их не волнует. Смешно от них ожидать иного, они на то и мигранты, приехали и уехали. Их наплыв систематически приводит к тому, что их присутствие приводит к перекосам на рынке труда и их трудовой демпинг вытесняет из числа востребованных экономикой работников коренное население.

«Мигранты в большинстве случаев готовы работать за меньшее количество денег, а иногда и по «серым», и откровенно чёрным схемам выплаты заработной платы, что в свою очередь влияет на количество безработных в стране, причём не в лучшую сторону.

Правда, есть одна оговорка, они чаще всего трудятся на низкоквалифицированных должностях и на тех направлениях и сферах экономики, где зачастую коренное население трудиться не хочет, по мнению официальной власти. Но, как представляется мне, в большинстве случаев в условиях рыночной экономики трудовая миграция создаёт условия для коррупции на рынке труда», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, наибольшее число безработных граждан зафиксировано в области оптовой и розничной торговли, а также ремонта автотранспортных средств.

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