Сальвини заявил о неизбежности снижения налогов в Италии

Рим, , 15:23 — REGNUM Альтернативы снижению налогов в Италии не существует, если этого не сделать, страну ждет взрывной рост уровня госдолга, заявил в понедельник, 3 июня, вице-премьер, лидер «Лиги» Маттео Сальвини, передает Rainews.

Снижение налоговой нагрузки, в том числе НДФЛ, облегчит ситуацию для огромного числа граждан и бизнесменов, что в свою очередь оживит экономику, а это позволит снизить уровень госдолга (превышающий сейчас 130% ВВП), полагает Сальвини.

Снижение НДФЛ для некоторых категорий граждан и предпринимателей входило в предвыборную программу «Лиги». Предполагается, что НДФЛ может быть снижен для семей с доходом (по разным версиям) не более 50−65 тыс. евро в год.

Таким заявлением Сальвини дал понять, каково основное условие продолжения работы правительства в нынешнем составе, полагают итальянские журналисты. Премьер-министр страны Джузеппе Конте анонсировал специальную пресс-конференцию с «важными заявлениями», она состоится вечером 3 июня.

«Лига» выиграла выборы в Европарламент в Италии, набрав 34% и превзойдя собственный результат годичной давности на национальных выборах почти вдвое. В партии выразили готовность формально работать в прежнем составе правительства, где у нее лишь треть постов, если программа работы правительства при этом максимально приблизится к программе «Лиги».

Пока неясно, согласны ли на такие правила партнеры «Лиги» из «Движения 5 звезд». Если договоренность не будет достигнута, досрочные выборы могут пройти осенью 2019 года, социологи прогнозируют победу правоцентристских партий и премьерский пост для Сальвини.

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