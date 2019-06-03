Счётная палата РФ обнаружила системные недоработки в медицине

Москва, , 15:28 — REGNUM Министерство здравоохранения России не выполнило три из пяти целевых показателей государственной программы «Развитие здравоохранения». К такому выводу по итогам проверки пришла Счётная палата (СП) РФ, сообщается на официальном сайте ведомства.

В частности, в 2018 году Минздрав РФ не смог добиться поставленных целей по показателям ожидаемой продолжительности жизни, смертности от новообразований и удовлетворенности населения качеством медицинской помощи. Кроме того, ряд субъектов РФ не выполнили показатели по охвату населения медицинскими осмотрами для выявления туберкулеза и освидетельствования ВИЧ-инфекции, а также по уровню информированности населения. Большинство регионов — 50 из 85 не выполнили указа президента России Владимира Путина в части повышения средней зарплаты среднего и младшего персонала медицинских работников.

По итогам проверки у всех главных распорядителей бюджетных средств в сфере здравоохранения, за исключение Росздравнадзора, был отмечен низкий уровень исполнения расходов по Федеральной адресной инвестиционной программе: в Минздраве этот показатель составил 68,9%, в Роспотребнадзоре — 39,9%, в федеральном медико-биологическом агентстве России — 32,4%.

«Низкий процент освоения средств свидетельствует о системных недоработках при планировании расходов и недостаточном контроле за реализацией ФАИП. Как следствие, возникают риски необоснованного отвлечения средств федерального бюджета и затягивания сроков сдачи объектов», — сообщил аудитор СП РФ Михаил Мень.

Как сообщало ИА REGNUM, Счётная палата выявила многочисленные нарушения в работе Минвостокразвития РФ при обращении с федеральными средствами.

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