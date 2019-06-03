Экономика РФ только выиграет: об отмене старых стандартов

Москва, , 15:04 — REGNUM Значительная часть ГОСТов, принятых еще в советские времена, не просто устарели сами по себе, но и заметно мешают развиваться бизнесу и экономике в их современном виде, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев.

«Научно-технический прогресс, появление и стремительное совершенствование новых технологий, немыслимых еще два три десятилетия назад, изменения в производстве, ритейле, медицине, образовании, социальных сферах, демографии, в сфере услуг и т.д. привели к тому, что стандарты прежних лет попросту не вписываются в современные реалии», — считает эксперт.

Государственные структуры и бизнес зачастую просто не могут выполнить требования тех лет и вынуждены или игнорировать устаревшие ГОСТы, или нарушать их, или какими-либо способами обходить.

«Пересмотр нормативов и замена их новыми, соответствующими современному уровню развития государства, давно назрел и, полагаю, определённые расходы, которые страна вынужденно понесет на изменение техрегламентов и иной документации, относящейся к стандартизации, будет с лихвой компенсированы ростом прибыли за чет увеличения эффективности всех сегментов национальной экономики», — полагает Коренев.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) Алексей Абрамов заявил, что порядка 10 тыс. принятых в советское время ГОСТов устарели и подлежат отмене в ближайшее время.

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