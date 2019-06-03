СМИ узнали, сколько денег потратили жители РФ на новые автомобили

Москва, , 15:38 — REGNUM Российские автолюбители с января по апрель 2019 года потратили на покупку новых машин 766 млрд рублей, что на 10% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом 3 июня сообщает аналитическое агентство «Автостат».

На первом месте по выручке южнокорейская автокомпания KIA. За четыре месяца она реализовала в России автомобилей на сумму 96 млрд рублей. Этот результат на 11% больше, чем за январь — апрель 2018 года.

Вторую строчку в этом рейтинге занимает японская автомобильная корпорация Toyota. Её продукция обошлась жителям нашей страны в 78 млрд рублей, что на 9% больше, чем годом ранее.

На третьем месте тольяттинская Lada. Отечественная компания реализовала автомобилей на сумму 72 млрд рублей. Таким образом, автокомпания продемонстрировала рост на 15% по сравнению с прошлым годом.

Кроме того, за отчетный период российские автолюбители потратили от 50 до 70 млрд рублей на приобретение новых легковых машин марок Hyundai, Mercedes-Benz, BMW и Volkswagen.

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