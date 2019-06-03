«Фактически смерти подобно»: МВФ может ужесточить требования к Украине

Киев, , 14:58 — REGNUM Украина может претендовать на подписание новой программы с МВФ не ранее конца сентября — начала октября.

Об этом сегодня, 3 июня, заявил глава совета Национального банка Украины Богдан Данилишин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Данилишин отмечает, что работа над новой программой может занять в лучшем случае пару месяцев, кроме того, надо учесть, что представители Фонда для ее обсуждения приедут не ранее формирования нового правительства по итогам парламентских выборов.

«Получается, раньше сентября представителей МВФ ждать не придется, поэтому подписания документов стоит ожидать не ранее конца сентября — начала октября», — отметил Данилишин.

Вместе с тем, по его словам, Украине точно не стоит рассчитывать на быстрое предоставление кредитных траншей сразу после подписания программы.

ИА REGNUM напоминает, что миссия МВФ работала в Киеве с 21 по 30 мая. По итогам визита было заявлено, что команда специалистов МВФ имела «очень продуктивные дискуссии» с властями Украины, включая президента Владимира Зеленского, относительно пересмотра программы stand-by между Украиной и МВФ. Также эксперты Фонда пришли к заключению относительно реалистичности денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики. Однако дальнейшие переговоры возможны только после проведения досрочных парламентских выборов, которые запланированы на 21 июля.

Экономический эксперт Алексей Дорошенко в эфире телеканала «112 Украина» предположил, что Фонд специально может ужесточить условия сотрудничества с Киевом, что крайне печально скажется на состоянии украинской экономики.

«Если говорить о новых условиях сотрудничества с фондом — то они могут ужесточить бюджет. Но это как раз и противоречит законам развития экономики, это будет приводить к тому, что мы увидим рост экономики менее 3%, что для нас фактически смерти подобно», — сказал он.