Не так просто, как кажется США: дестабилизировать Россию

Москва, , 14:55 — REGNUM План США по экономической дестабилизации России, конечно, замечательный, но не так просто реализуемый, как кажется, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.

Довольно трудно, например, одновременно вести торговые войны с Европой и пытаться заставить европейцев покупать более дорогой американских газ. Или запрещать Ирану экспортировать нефть, одновременно пытаясь добиться снижения доходов России от экспорта.

«Не говоря уж о том, что сами американские компании с их высокой себестоимостью добычи и транспортными издержками довольно уязвимы к снижению цен энергоносителей. Также трудно убедить присоединиться к новым антироссийским санкциям Европу и Китай, одновременно затрудняя им доступ на рынок США», — полагает эксперт.

Но главная проблема, по его словам, плана даже не в этом. Нет таких крепостей, которые не могли бы взять люди, сочетающие упрямство и значительные экономические ресурсы. Не очень понятно, какую выгоду США стремятся извлечь из дестабилизации России. Российский рынок им все равно не достанется, тут всё отойдет Китаю, да и сам рынок сожмётся, что только усугубит проблемы мировой экономики.

«А вот нефти, как показал опыт распада СССР, Россия станет экспортировать только больше (за счёт сокращения внутреннего потребления). Зато убедить европейцев в том, что им требуется защита США от страшных русских, и заставить налогоплательщиков раскошелиться на новые военные расходы будет сложнее», — считает Кабаков.

Как сообщало ИА REGNUM, в США группа сенаторов предлагает ввести как минимум пять видов санкций против тех, кто оказывал и оказывает услуги страхования кораблям, которые занимаются укладкой газопровода «Северный поток — 2».

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