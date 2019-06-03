Тепличный комплекс за 2,5 млрд рублей возводят в Дагестане

Махачкала, , 15:00 — REGNUM Современный тепличный комплекс ООО «Югагрохолдинг» площадью 21,2 га и стоимостью 2,5 млрд рублей строят в поселке Шамхал-Термен города Махачкалы. При выходе предприятия на полную проектную мощность в нём будет создано более 200 рабочих мест, сообщили ИА REGNUM 3 июня в пресс-службе правительства Дагестана.

Тепличный комплекс ориентирован на выращивание томатов и огурцов для их дальнейшей реализации на территории России. По оценкам специалистов, планируемый урожай овощей за год составит 2,5 тыс. тонн, а ежегодные налоговые поступления в бюджеты всех уровней составят порядка 85 млн рублей.

«В связи с преобладанием импорта в структуре обеспечения населения республики и страны в целом овощами проект является значимым с точки зрения обеспечения продовольственной безопасности», — сказано в сообщении.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что на базе территории опережающего социально-экономического развития «Дагестанские Огни» планируется строительство современного тепличного комплекса площадью 4 га. По состоянию на конец февраля о своём намерении реализовать свои проекты на данной ТОСЭР также заявили ещё три инвестора.

Речь идёт о строительстве завода по обогащению кварцевого песка и производству материалов строительной химии, предприятия по производству сельскохозяйственной техники и сборки тракторов и завода по производству асфальтобетонной продукции. В сумме все четыре проекта позволят привлечь инвестиции в объеме 1,2 млрд рублей и создать более 400 рабочих мест.

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