Компания Bravura Consortium планирует добывать платину в Зимбабве — СМИ

Хараре, , 14:59 — REGNUM Международная горнодобывающая компания Bravura Consortium потратит более 50 миллионов долларов США на разработку платиновых месторождений в Зимбабве, передает информационное агентство Reuters.

По информации издания, подписание соглашения с Bravura состоялось в Хараре 31 мая. Компанию Bravura представлял миллиардер из Нигерии Бенедикт Питерс, правительство Зимбабве было представлено министром горнорудной промышленности Уинстоном Читамбе. По заключенному соглашению Bravura получила право на разработку платинового месторождения в районе Великой дамбы, передает информационное агентство Bulawayo 24.

Компания Bravura Consortium — мультинациональная добывающая компания, зарегистрированная в Доминиканской республике, штаб-квартира организации находится в Гане. Филиалы компании расположены в ДР Конго, Нигерии, Гвинее и Зимбабве.