Понедельник, 3 Июня 2019 года
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Компания Bravura Consortium планирует добывать платину в Зимбабве — СМИ

Экономика

На разработку месторождений международная добывающая компания выделила более 50 миллионов долларов США

Хараре, 3 июня 2019, 14:59 — REGNUM  Международная горнодобывающая компания Bravura Consortium потратит более 50 миллионов долларов США на разработку платиновых месторождений в Зимбабве, передает информационное агентство Reuters.

По информации издания, подписание соглашения с Bravura состоялось в Хараре 31 мая. Компанию Bravura представлял миллиардер из Нигерии Бенедикт Питерс, правительство Зимбабве было представлено министром горнорудной промышленности Уинстоном Читамбе. По заключенному соглашению Bravura получила право на разработку платинового месторождения в районе Великой дамбы, передает информационное агентство Bulawayo 24.

Компания Bravura Consortium — мультинациональная добывающая компания, зарегистрированная в Доминиканской республике, штаб-квартира организации находится в Гане. Филиалы компании расположены в ДР Конго, Нигерии, Гвинее и Зимбабве.

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