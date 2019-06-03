В БФУ придумали, как посчитать объём песка для укрепления морского берега

Калининград, , 14:22 — REGNUM Учёные Балтийского федерального университета (БФУ) им. И. Канта изучили процесс смещения песчаного материала при штормовой активности и придумали, как посчитать объём песка для восстановления морского берега. Об этом 3 июня сообщает пресс-служба вуза.

«Мы выяснили, что наземное лазерное сканирование при всех его неоспоримых достоинствах в некоторых случаях сложно применимо при исследовании динамических процессов в пляжной зоне, но если дополнять его данными, полученными с помощью классических песчаных ловушек, которые устанавливаются вдоль берега в определенном направлении, то картина получается максимально объективной», — сообщил доцент института природопользования, территориального развития и градостроительства БФУ им. И. Канта Николай Белов.

Научная работа выполнялась в вузе в течение четырёх лет. По словам Белова, проведённые исследования помогут в восстановлении дюнных грядовых комплексов на Балтийской косе, если будет принято соответствующее решение. Также исследование позволит проводить восстановительные работы в других приморских регионах.

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