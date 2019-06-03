Костромская область продолжает сокращать госдолг

Кострома, , 14:19 — REGNUM За май 2019 года государственный долг Костромской области сокращен на 700 млн рублей. Погашение кредитов за пять месяцев позволит уже в текущем году сэкономить на обслуживании госдолга 63 млн рублей, — сообщили в пресс-службе областной администрации.

По данным департамента финансов, сократить объем госдолга удалось благодаря росту собственных доходов бюджета.

За пять месяцев текущего года налоговые и неналоговые доходы областного бюджета составили 8,91 млрд рублей. Это на 14,7% или на 1 млрд 140 млн рублей больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

«С начала года государственный долг Костромской области сокращен на 1 млрд рублей, на эту сумму погашены банковские кредиты. Долговая нагрузка на областной бюджет сокращена со 115,2 процентов на начало года до 107,95 процентов», — отметил директор департамента финансов Костромской области Игорь Замураев

По данным Костромастата, промышленное производство за 4 месяца этого года — выросло на 12,1%. Аналогичный показатель по России вырос на 2,8%. В костромской области увеличение производства отмечено в электроэнергетике, в производстве машин и оборудования, текстильных изделий, готовых металлических изделий, электрического оборудования, автотранспортных средств.

Напомним, долговая нагрузка на областной бюджет на конец 2018 года составляла 115,2% против 135% на конец 2017 года.

Отметим, что по данным директора департамента межбюджетных отношений Минфина РФ Ларисы Ерошкиной, на начало 2019 года в России было только 2 субъекта, чей годолг превышал объем дохода за год, — Мордовия и Костромская область.

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