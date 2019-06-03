Свердловская область перешла на цифровое вещание

Екатеринбург, , 14:19 — REGNUM В Свердловской области 3 июня состоялось отключение аналогового телесигнала. Уральцы перешли на просмотр 20 бесплатных телеканалов в цифровом качестве.

По словам директора департамента информатизации и связи Свердловской области Юрия Гущина, Средний Урал готов к переходу на новый формат телевидения.

«Губернатор и правительство Свердловской области уделяют большое внимание этому вопросу. Муниципалитетами совместно с волонтерами проведена большая работа по информированию уральцев. Обучено более 1200 добровольцев, которые помогли настроить оборудование почти 8 тысячам семей», — рассказал Юрий Гущин.

По его словам, не стоит переживать свердловчанам, которые до сих пор не настроили телевизоры на прием «цифры». Им по-прежнему будет оказываться всесторонняя помощь по переходу на новый формат вещания.

«Продолжат работы региональная и федеральная «горячие линии». По-прежнему можно будет позвать на помощь волонтеров. Также до конца года продолжат действовать меры социальной поддержки малообеспеченным жителям области. Они предполагают получение денежной компенсации за приобретение пользовательского оборудования, приставки, антенны или комплекта спутникового оборудования, для населенных пунктов вне охвата наземного цифрового вещания», — пояснил Юрий Гущин.

По данным министерства социальной защиты населения Свердловской области, на сегодняшний день принято более 800 заявлений. Выплаты получили 586 семей.

«Всего Российская телерадиовещательная сеть отключает 217 аналоговых передатчиков в Свердловской области. Львиная доля из них, 185 отключены в понедельник. Остальные постепенно отключим до 6 июня. Сейчас происходит смена эпох. «Цифра» вступает в свои права», — рассказал директор Свердловского филиала РТРС Сергей Павлов.

Напомним, что переход на «цифру» позволяет обеспечить телевизионную картинку одинаково хорошего качества как для жителей крупных городов, так и для жителей малонаселенных территорий. Для приема цифрового телевидения в подавляющем большинстве населенных пунктов достаточно приобрести приставку с дециметровой или всеволновой антенной и настроить телевизор.

Жителям муниципалитетов, находящихся вне зоны охвата цифровым телевещанием, будут доступны 20 бесплатных каналов в цифровом качестве через спутниковое вещание. Для его приема потребуется установить спутниковое оборудование. Специально для жителей таких территорий операторы спутникового вещания предоставляют оборудование по льготным ценам. Кроме того, малообеспеченные уральцы могут получить компенсацию затрат на приобретение цифрового оборудования.