«Осколки» чрезмерной зарегулированности: советские ГОСТы

Москва, , 14:13 — REGNUM Стандартизация в производстве и услугах, безусловно, должна соответствовать современным требованиям. Многие из ГОСТов, действительно, устарели за десятилетия и нуждаются в обновлении, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель группы аналитиков ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Марк Гойхман.

«Росстандарт с 2012 года уменьшил средний возраст российских стандартов с 21 до 17 лет и предполагает довести данный показатель до 10−11 лет в 2021 году», — отметил эксперт.

Но наследие прошлых лет в данной области очень разнообразно. Есть ещё «осколки» административной системы с чрезмерной зарегулированностью. Например, регламентирована длина компьютерного шнура, необходимость подставки для ног. Или ставшее мемом требование о высоте смеси яиц при приготовлении омлета в общепите.

«Однако излишняя заорганизованность проявляла и позитивные черты, давая потребителям и производственникам определённые гарантии качества, безопасности продукции. Избыточность стандартов зачастую следовала поговорке «обжёгшись на молоке, дуют на воду».

Поэтому слепо отказываться от них нельзя, необходим тщательный и профессиональный анализ в каждом конкретном случае. Иначе можно получить последствия другой поговорки — «вместе с водой выплеснуть и ребёнка», — считает Гойхман.

На замену действительно неактуальным требованиям обязательно должны прийти современные стандарты, стимулирующие внедрение новых технологий, ноу-хау, но при этом оставляющие здоровый консерватизм там, где это необходимо для качества и безопасности.

«Но масштабность запланированных преобразований в данной сфере чрезвычайно велика. Учитывая российскую практику, существование мощных лоббистских интересов, коррупцию, можно предположить, что столь необходимое скрупулёзное отношение к изменению стандартов не будет полностью соблюдено.

В каких-то случаях будут отменены действительно сдерживающие нормы. Но зачастую при замене одних стандартов другими может быть выхолощена их позитивная составляющая», — высказал свою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) Алексей Абрамов заявил, что порядка 10 тыс. принятых в советское время ГОСТов устарели и подлежат отмене в ближайшее время.

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