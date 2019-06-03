LADA Vesta SW Cross стал полицейским автомобилем в Словакии

Москва, , 14:17 — REGNUM Полиция словацкого города Гуменне получила универсалы LADA Vesta SW Cross. Об этом сообщает издание Wroom.ru.

Автомобиль российского автозавода был приобретён на средства городского бюджета. Он заменил Kia Ceed 2011 года выпуска и Skoda Fabia 2013 года выпуска, которые имели большой пробег и неудовлетворительное техническое состояние.

Власти города Гуменне решили приобрести российскую машину из-за вместительного салона, большого клиренса и низкой цены.

Напомним, дорожный просвет LADA Vesta SW Cross составляет 203 мм. Линейка агрегатов авто включает движки на 148 и на 170 л. с. Машина доступна как с механической, так и с автоматической коробкой передач.

Как сообщало ИА REGNUM, в течение 2019 года АвтоВАЗ хочет прекратить поставки своих автомобилей в страны ЕС из-за очередного ужесточения экологических стандартов. На данный момент машины российской марки официально продаются в Словакии, Германии, Болгарии и Венгрии.

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