Авторынок Украины: Подержанный «автохлам» везут ошемляющими темпами

Киев, , 14:15 — REGNUM В мае 2019 года на украинском рынке было реализовано 6,9 тыс. новых легковых автомобилей, что на 1,6% больше, чем в соответствующий период годом ранее.

Соответствующую статистику обнародовала компания «Укравтопром», передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 3 июня.

Как информирует источник, наибольшим спросом в минувшем месяце у украинцев пользовались автомобили марки TOYOTA. Свои первые регистрационные номера в мае получили 1238 новых авто этой марки — показатель годичной давности этого японского бренда улучшился почти на 46%.

Также в первой пятерке — RENAULT (967 новых легковых автомобилей, по сравнению с маем 2018 г. рост на 29%), HYUNDAI (501 зарегистрированный автомобиль), NISSAN — 468 реализованных машин, 26% роста к маю прошлого года, KIA с результатом 445 авто (+18%).

ИА REGNUM напоминает, что в 2018 году в Украине зарегистрировали 81,8 тыс. новых авто — на 0,6% меньше, чем в 2017 г. При этом эксперты практически единодушно прогнозировали на 2018 г. взрывной рост авторынка на Украине — как минимум на 20%.

При этом, по данным СМИ, на Украину продолжают завозить «автохлам», причем диспропорция с импортом новых авто ошеломляет. Так, отмечает газета сегодня, в первом квартале-2019 на Украину импортировали 214.987 «легковушек"на 931 млн долларов, из которых почти 200 тыс. — подержанные автомобили.

АвтоэкспертОлег Назаренко в интервью изданию высказал мнение, что такая тенденция, в частности, связана с дискриминационными требованиями к импорту. Также он отметил, что импорт старых авто бьет по украинскому автопрому, которого и так по сути нет. Пока рынок будет открыт для «автохлама», в страну не зайдет инвестор, желающий развивать производство.