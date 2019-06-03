В южнокорейском Ёндоке планируют разводить речных креветок

Ёндок, Южная Корея, , 14:10 — REGNUM В южнокорейском уезде Ёндок (провинция Кёнсан-Пукто) проводят эксперимент по выращиванию креветок. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Центра аграрных технологий Ёндок.

По их словам, 31 мая в заливное поле, расположенное в районе Ёндок-ып, было выпущено 20 тыс. пяти сантиметровых мальков гигантской речной креветки Макробрахиум Розенберга.

Данный вид креветки можно выращивать в регионе с июня по октябрь, пока температура воды колеблется выше 15 градусов. Известно, что самцы гигантской речной креветки вырастают до 40 см в длину и весят до 400 гр.

«Мы проведем эксперимент, чтобы выяснить, сможем ли мы выращивать креветок в регионе и станет ли это новым источником дохода», — сообщили специалисты.