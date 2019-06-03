Почему премьер-министр Японии так стремится встретиться с Ким Чен Ыном?

Москва, , 14:08 — REGNUM Япония оказалась за бортом процесса северокорейского урегулирования, считает руководитель отдела Кореи и Монголии Института Востоковедения РАН Александр Воронцов. Об этом он заявил 3 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о готовности премьер-министра Японии Синдзо Абэ встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном лично и без предварительных условий.

«Причины понятны. Дело в том, что в течение последних лет Япония занимала сверхжёсткую позицию в отношении КНДР, выступая сторонником максимально жёстких и максимально широких санкций в отношении КНДР, — сказал эксперт. — Порой Япония демонстрировала подход даже более жёсткий, чем США. Однако прошли уже два саммита с участием Ким Чен Ына и Трампа. Прошли также четыре встречи с Си Цзиньпином после достаточно длительного периода охлаждения отношений между Китаем и Северной Кореей. Имели встречи с руководством Южной Кореи. Кроме того, Ким Чен Ын посетил Владивосток и встретился с российским руководством».

Иными словами, как пояснил востоковед, все участники многостороннего процесса северокорейского урегулирования подтвердили свой конструктивный подход и желание взаимодействовать с КНДР, причём на высшем уровне.

«Япония же оказалась за бортом этого процесса, — сказал Воронцов. — Таков прямой результат той сверхжёсткой и негибкой линии, которую до сих администрация Абэ демонстрировала в отношении КНДР. Теперь Япония ощущает себя неуютно, и это подталкивает Абэ, которому нужны очки на внешнеполитической арене, к тому, чтобы проявлять большую дипломатическую гибкость. Этот гибкий подход поддерживает и главный союзник Японии — США».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Японии Синдзо Абэ по-прежнему ждёт личной встречи с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном, не оговаривая каких-либо предварительных условий и не принимая во внимание резкую критику в свой адрес со стороны Пхеньяна. Об этом заявил генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга.

По его словам, глава японского правительства готов преодолеть взаимное недоверие и лично без предварительных условий встретиться с председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном для откровенной беседы.

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