План по экономической изоляции угрожает России – депутат Госдумы

Москва, , 14:01 — REGNUM В Госдуме назвали провокацией и угрозой государству анонсированный американским стратегическим исследовательским центром план по дестабилизации России, передает корреспондент ИА REGNUM 3 июня.

«Анонсированный американским стратегическим исследовательским центром план по дестабилизации России представляет собой полномасштабный проект похода против нашей страны», — отметил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

Цель подобной информационной атаки, рассуждает парламентарий, давление на граждан РФ и руководство страны в надежде на изменение внешнеполитической линии.

«Такие публикации и планы можно считать прямой угрозой государству и грубейшей провокацией», — убежден Железняк.

Россия, безусловно, будет предпринимать все необходимые меры для защиты национальных интересов, в том числе в сфере обороны, чтобы любые планы по дестабилизации страны остались лишь дикими фантазиями оппонентов России, заключил Железняк.

Американская корпорация RAND, которая выполняет функции стратегического исследовательского центра для правительства США, представила план по дестабилизации России. В документе аналитики предложили Вашингтону в основном давить на российскую экономику, в первую очередь, усилить торговые и финансовые санкции против РФ. План включает экономическую изоляцию России.