Украина выплатит свои долги? Выплатит — за счет новых заимствований

Киев, , 14:01 — REGNUM Лето и начало осени для Украины будет очень напряженным в финансовом смысле — за 3 летних месяца страна должна выплатить внешних долгов на $1,8 млрд, а отдельно в сентябре — еще $1,7 млрд.

Об этом 3 июня сообщил глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин, передает корреспондент ИА REGNUM .

Плюс к этому, подчеркнул Данилишин, ожидаемый в июле-августе выход нерезидентов из гривневых ОВГЗ, которые они покупали в январе-апреле, примерно на эквивалент 1 млрд долларов, с последующей конвертацией полученных денег в валюту.

«Справимся? Справимся. Но в немалой степени — за счет заимствований правительства, в отдельных случаях — международных резервов Нацбанка, которые уже по итогам мая снизятся из-за выплат по госдолгу… Поэтому, если сохраняется возможность продолжения сотрудничества с МВФ в рамках действующей программы, целесообразно этим воспользоваться», — отмечает Данилишин.

При этом он напомнил, что, согласно закону Украины «О Национальном банке Украины», золотовалютный резерв используется исключительно для обеспечения внутренней и внешней стабильности денежной единицы Украины. Не допускается использование золотовалютного резерва для предоставления кредитов и гарантий и других обязательств резидентам и нерезидентам.

ИА REGNUM напоминает, что согласно официальным данным, совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в апреле увеличился в долларовом эквиваленте на 1,3%, или на 1,03 млрд долларов до 79,82 млрд долларов (по состоянию на 31 апреля) по сравнению с предыдущим месяцем.

В конце мая олигарх Игорь Коломойский предложил новым властям Украины объявить дефолт и не платить по долгам, однако в администрации Зеленского отвергли этот вариант.

До конца нынешнего года Украине необходимо выплатить по долгам порядка 4,5 млрд долларов.