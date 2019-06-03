Турция построит 5 судов для ВМС Индии

Анкара, , 15:33 — REGNUM Компания Turkish Associated International Shipyards (TAIS) выиграла тендер на строительство 5 танкеров-бункеровщиков общей стоимостью 2,3 млрд долларов и грузоподъёмностью 45 тысяч тонн каждый для ВМС Индии. В рамках проекта специалисты TAIS построят суда на одной из индийских верфей.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, пилотное соглашение по тендеру подпишет компания Anadolu Deniz İnşaat Kızakları, входящая в состав TAIS. Строительство продлится 8 лет. Прибыль будет распределена между участниками проекта в зависимости от объемов работ. Заместитель главы правления TAIS и глава Anadolu Deniz İnşaat Kızakları Суалп Уркмез сообщил, что деятельность TAIS направлена на рост ее доли на международном рынке и, в частности, заявил: «Индия представляет собой один из наиболее сложных рынков. TAIS удалось выиграть тендер, в котором участвовали многие мировые компании. Это удалось сделать благодаря нашим техническим и производственным возможностям, решительности и смелости. Мы продемонстрировали всему миру, на что способен турецкий частный сектор».