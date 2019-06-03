Боливия подписала соглашение о поставках газа в Бразилию

Ла-Пас, , 17:53 — REGNUM Правительство Боливии подписало меморандум о взаимопонимании с руководством бразильского штата Мату-Гроссу. Он предусматривает поставки в этот штат природного газа и сжиженного нефтяного газа. Об этом сообщило боливийское агентство Agencia Boliviana de Información.

Подписание соглашения в рамках меморандума состоялось в боливийском городе Санта-Крус. Боливию представлял министр углеводородных ресурсов Луис Альберто Санчес, Мату-Гроссу — губернатор штата Мауру Мендеш. Соглашением предусмотрено развитие газовой инфраструктуры, начало поставок мочевины, используемой в автомобильных двигателях, работающих на дизельном топливе, разработка отраслей, использующих биотопливо, а также совместная работа над проектом по производству электроэнергии. Правительство штата Мату-Гроссу заключило соглашение об импорте боливийского газа в рамках новой энергетической политики президента Жаира Болсонару, призванной покончить с монополией компании Petrobras на бразильском рынке энергоресурсов. «Мы проделали работу по созданию совместного предприятия по экспорту газа, в результате новой политики бразильский рынок углеводородов был либерализован, и компания Petrobras уже не будет единственным импортёром боливийского газа в этой стране», — заявил Санчес. В свою очередь Мендеш выразил уверенность в том, что, работая вместе, стороны сумеют выработать «экономические альтернативы, которые принесут существенную пользу Боливии, Бразилии и Мату-Гроссу».