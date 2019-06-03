В России стартовали продажи новых Toyota Supra

Москва, , 13:35 — REGNUM В России начались продажи новой лимитированной версии Toyota Supra последнего поколения. Об этом сообщается на сайте японской автокомпании.

Отмечается, что Россия стала одной из первых, где начались продажи Toyota Supra пятого поколения.

Все машины для российского рынка оснащены шестицилиндровым мотором на 3,0 литра максимальной мощностью 340 л. с. У автомобиля имеется активный спортивный дифференциал с электронным управлением и адаптивной подвеской.

Кроме того, автопроизводители снабдили Supra последнего поколения 19-дюймовыми чёрными матовыми колесными дисками.

Также сообщается, что квота на первую партию новинки составит 22 спорт-купе. Из них три авто будут из лимитированной серию A90 Edition 1. Они будут окрашены в матово-серый цвет, а колёсные диски машины будут выполнены в матово-черном цвете. Салон новинки будет исполнен в черно-красном стиле.

Читайте также: Компания Toyota Motor представила новый минивэн Granvia