Решение о снижении зарплаты можно оспорить — адвокат

Москва, , 13:22 — REGNUM Граждане России, которые, согласно опросу Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), столкнулись со снижением заработной платы, могли бы попытаться оспорить её понижение, отметила адвокат и телеведущая Виктория Данильченко. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM данные о том, что о снижении зарплаты в 2018 году рассказали 18,3% участвовавших в исследовании, она пояснила:

«Трудовой Кодекс РФ защищает права работников и запрещает односторонний порядок снижения заработной платы, позволяя оспорить незаконное решение работодателя с возможностью взыскания компенсации. Согласно ст. 72 ТК РФ внесение изменений в трудовой договор, предполагающих уменьшение заработной платы, может происходить только при обоюдном решении сторон. Но существуют исключения, прописанные в ст. 74, которые гласят, что в случае изменения организационных или технологических условий труда, либо реорганизации предприятия работодатель имеет право внести изменения в трудовой договор.

При этом он обязан за два месяца до начала действия изменений в письменной форме предупредить сотрудника, а также предложить ему другую имеющуюся вакантную должность. Работник вправе отказаться от дальнейшего трудоустройства в данной компании и оспорить решение о снижении зарплаты, если считает, что оно было проведено незаконно. В таком случае в первую очередь необходимо в письменной или устной форме обратиться к работодателю, но если это не возымеет действия, то можно подавать исковое заявление в суд.

После выдачи пониженного оклада срок обращения с иском в суд не должен превышать трёх месяцев. Для благополучного исхода дела и возможности взыскания недоплаченной заработной платы и возмещения морального вреда нужно ответственно подойти к подготовке документов для иска, в том числе подтверждающих снижение зарплаты.

Кроме того, работник имеет право обратиться в Трудовую инспекцию с жалобой на незаконное сокращение заработной платы. Она проверит соблюдение работодателем трудового законодательства РФ и при обнаружении нарушений вручит руководителю предприятия предписание устранить нарушение к определённому сроку. Письменное мнение трудовой инспекции также станет хорошим подспорьем при судебных разбирательствах».

Напомним, ранее о том, что в 2018 году 18,3% граждан России заметили снижение размера своей зарплаты, сообщили «Известия» со ссылкой на данные Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС. Опросив 1,6 тыс. работающих граждан России из всех типов поселений и массовых социально-демографических групп, исследователи пришли к выводу, что полученные результаты не вполне сочетаются с официальными данными Росстата об увеличении заработка на 9,4% за год в среднем по стране, поскольку учитывался неформальный сектор и собственные ощущения респондентов.

Читайте ранее в этом сюжете: Снижение своей зарплаты ощутили 18% жителей РФ — опрос