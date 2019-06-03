Для рубля «обстановка накаляется»

Москва, , 13:07 — REGNUM Российская валюта продолжила снижение на старте новой торговой недели, открывшись гэпом вниз. Пара доллар/рубль в моменте коснулась недавних максимумов в районе 65,55 руб., откуда отскочила вниз и торгуется без изменений. Несмотря на то, что пока котировкам не удается преодолеть промежуточное сопротивление, понижательные риски для российской валюты нарастают по мере обострения напряженности в мировой торговле, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

«На минувших выходных Трамп подтвердил свое намерение ввести 5%-ные пошлины на весь импорт из Мексики, а также решил исключить с 5 июня Индию из списка стран, имеющих торговые льготы. Тот факт, что агрессивная торговая политика американского лидера распространилась за пределы Китая, заставляет инвесторов опасаться, что Трамп увлекся тарифными войнами, и ситуация может усугубиться, в том числе привести к рецессии. Неудивительно, что в таких условиях игроки продолжают избавляться от рисковых активов, в том числе от рубля, который до недавнего времени находил в себе силы противостоять внешнему негативу», — отметил эксперт.

В июне пара доллар/рубль с большой долей вероятности будет проводить большую часть времени за пределами уровня 65 руб., если напряженность между Америкой и ее торговыми партнерами не начнет спадать по мере приближения саммита «Большой двадцатки».

«Многое также будет зависеть от нефти — есть опасения, что свободное падение котировок продолжится. В таком случае доллар может превысить отметку 66 руб., если трейдеры не начнут более активно закладывать в цену снижение ставки ФРС», — полагает Николаев.

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