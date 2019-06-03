В Дальневосточном бассейне стартовала лососевая путина

Москва, , 12:58 — REGNUM Лососевая путина началась в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне 1 июня, сообщает пресс-служба Росрыболовства.

«В 2019 году рыбохозяйственная наука рекомендует освоить 461 тыс. тонн тихоокеанских лососей — это четвертый прогнозный показатель за всю историю промысла», — говорится в сообщении.

Рыбакам Камчатского края, Сахалинской области и других регионов Дальнего Востока предложено освоить 293,5 тыс. тонн горбуши, 116,6 тыс. тонн кеты, 40,7 тыс. тонн нерки, 9,7 тыс. тонн кижуча, 481,5 тонн чавычи и 39 тонн симы.

Отмечается, что определённые объёмы вылова не являются конечными и будут корректироваться в соответствии с рекомендациями отраслевой науки. Так, в 2018 году первоначальный прогноз вылова тихоокеанских лососей составлял 492 тыс. тонн, однако фактический вылов превысил 676 тыс. тонн. Показатель стал абсолютным рекордом отечественного промысла за всю историю наблюдений.

Ранее глава Росрыболовства Илья Шестаков оценил готовность рыбоохраны к началу лососевой путины в ходе рабочей поездки в Камчатский край.

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