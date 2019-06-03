17 малых городов Поволжья получат федеральные средства на благоустройство

Нижний Новгород, , 12:54 — REGNUM В Приволжском федеральном округе проекты 17 малых городов вошли в число 80 победителей конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Федеральную поддержку получат малые города Башкирии, Чувашии, Пермского края, а также Кировской, Нижегородской, Самарской, Саратовской и Пензенской областей, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

В 2019 году на конкурс поступило 330 заявок из 77 регионов. Из них 80 проектов-победителей из 46 субъектов страны получат финансирование из федерального бюджета от 40 до 85 млн рублей. Организаторы отмечают, что лидерами стали проекты «с высоким качеством архитектурных решений, которые направлены на сохранение природной среды и историко-градостроительного облика, обеспечивают взаимосвязь с объектами культурного наследия, соответствуют всем нормативным документам, привлекают частные инвестиции и были разработаны при активном участии жителей».

Согласно итогам конкурса, четыре города Поволжья получат 85 млн рублей гранта как победители среди городов с численностью населения от 50 тыс. до 100 тыс. человек. Это ЗАТО Заречный в Пензенской области, Белебей и Ишимбай в Башкирии, Жигулёвск в Самарской области.

Наибольшее число победителей из Поволжья — в категориях городов с численностью населения от 10 тыс. до 50 тыс. человек. Среди малых городов с численностью населения от 20 тыс. до 50 тыс. человек в число победителей вошли пять городов Поволжья: нижегородский Богородск, пермский Чусовой, башкирский Бийск, самарские Кинель и Отрадный. На благоустройство и создание комфортной среды они получат по 75 млн рублей. В категории городов с численностью населения от 10 тыс. до 20 тыс. человек по 60 млн рублей получат населённые пункты Советское (Кировская область), Урень и Навашинский (Нижегородская область), Мамадыш (Татария) и Ершов (Саратовская область).

Среди малых городов с численностью населения до 10 тыс. человек распределено 600 млн рублей, по 40 млн рублей на город. Из городов ПФО в число победителей вошёл чувашский Ядрин.

Среди исторических поселений распределено 1,8 млрд рублей, каждый победитель получил по 54 млн рублей. В Поволжье федеральные средства получат Дзержинск в Нижегородской области и Сызрань в Самарской области.

Напомним, конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды организован по поручению президента России Владимира Путина и впервые прошёл в 2018 году. В 2019 году было принято решение проводить конкурс ежегодно в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» с призовым фондом 5 млрд рублей в год. В конкурсе могут участвовать малые города с численностью до 100 тысяч человек включительно, а также исторические поселения федерального и регионального значения.