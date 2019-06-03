Минсельхоз готовит регламенты для выпуска экопродуктов по нацстандарту

Москва, , 13:08 — REGNUM Документы, регламентирующие производство экопродуктов по национальному стандарту, до конца текущего года намерен разработать Минсельхоз РФ. Сообщение об этом опубликовано 3 июня порталом «Будущее России. Национальные проекты».

Отмечается, что министерством уже подготовлен план по созданию «зелёного» бренда. К концу года ожидаются по меньшей мере три документа, которые установят правила производства таких продуктов по национальному стандарту.

Ранее создать дорожную карту защищенных брендов экологически чистой сельхозпродукции поручил президент РФ Владимир Путин.

Экспорт органической продукции может стать главным драйвером развития соответствующего рынка, полагает председатель правления Союза органического земледелия Сергей Коршунов. Минсельхоз прогнозирует к 2025 году увеличение отечественного рынка органики с €160 млн до €5 млрд.

Он подчеркнул, что сегодня настало «время производителя». При этом на мировом рынке спрос на российскую органику намного опережает предложение.

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