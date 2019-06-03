Понедельник, 3 Июня 2019 года
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В Китае растет потребление природного газа

Экономика

И сокращается удельный вес нефти в топливно-энергетическом балансе

Пекин, 3 июня 2019, 12:52 — REGNUM  В первом квартале 2019 года в Китае, благодаря усилиям по борьбе с загрязнением окружающей среды, существенно возросло потребление природного газа, которое увеличилось более, чем на 11%, превысив в годовом исчислении 100 млрд кубометров, сообщает 2 июня Синьхуа со ссылкой на данные государственного комитета КНР по

делам развития и реформ.

Сообщается, что Китай стремится довести долю природного газа в топливно-энергетическом балансе (ТЭБ) страны до 10% к 2020 году. На этом фоне несколько сократилось потребление переработанной нефти.

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Энергетика
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