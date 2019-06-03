Зарплату в России «съедает» инфляция

Москва, , 12:47 — REGNUM В последнее время в России, действительно, наблюдается некоторый перекос в сторону того, что при росте зарплат свободных средств остаётся ровно столько, сколько и было ранее. Можно спорить о размере выборки, но при этом она очень точно отражает общее положение дел, заявил корреспонденту ИА REGNUM президент СРО «Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств» (НАПКА) Эльман Мехтиев.

«Основная причина заключается в том, что уровень инфляции на товары первой необходимости выше средней по стране, которая принимает в учёт все группы товаров (квартиры, машины, бытовую технику, продукты и т. д). Поэтому на бумаге видно, что инфляция не превышает 4−5%, рост зарплат — 9%, а в жизни — инфляция на востребованные товары равна росту доходов.

Именно по этой причине граждане РФ стали замечать нехватку средств и им всё сложнее стало откладывать деньги на крупные покупки. Покупка автомобиля, тура в отпуск, крупногабаритной техники без использования кредитных средств зачастую не представляется возможным», — считает эксперт.

Однако паниковать и говорить о резком ухудшении ситуации преждевременно, так как банки продолжают политику жесткого отбора клиентов и не готовы выдавать ссуды закредитованным гражданам или тем, кто имеет незакрытые просроченные кредиты.

«На сегодня долговая нагрузка российских граждан составляет порядка 30% в среднем по России. При этом риски выхода на просрочку резко возрастают, если уже 50% дохода направляется на погашение ранее взятого кредита. Однако говорить о критичности показателей или, наоборот, о нормальном их уровне можно лишь в привязке к уровню дохода.

Условно, чем ниже доход, тем доля, отдаваемая на погашение, даже при минимальном значении уже может вызывать опасения. Отдать 50 тыс. рублей на оплату кредита при зарплате в 100 тыс. рублей — реально. Отдать 3 тысячи при зарплате 10 тыс. рублей — уже проблематично», — пояснил Мехтиев.

По последним статистическим данным, к счастью, лишь 1/6 жителей России с действующими кредитами тратят на погашение долга более 50%. При этом половина из них имеет доход, не превышающий 50 тыс. рублей. На сегодня именно такие заемщики находятся в зоне риска выхода на просрочку. О ровной ситуации говорит и уровень просроченной задолженности, который уже несколько месяцев подряд находится в пределах 5% от объёма кредитования.

«По итогам 2019 года при сохранении стабильной экономической ситуации в стране объём кредитования продолжит показывать рост при одновременной стагнации уровня просроченной задолженности», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, проведенного Институтом социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, уменьшение размера своей зарплаты заметили в 2018 году 18,3% жителей России.

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