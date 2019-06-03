Понедельник, 3 Июня 2019 года
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Бизнес-омбудсмен рассказала о системных проблемах Москвы

Экономика

С начала года количество обращений в аппарат уполномоченного выросло в пять раз

Москва, 3 июня 2019, 12:41 — REGNUM  В Москве очень остро стоят вопросы имущественно-земельных отношений. Об этом журналистам на пресс-конференции заявила уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Столичный омбудсмен привела статистику обращений, поступивших в аппарат уполномоченного за 100 дней, и отметила проблемы, которые являются системными.

«34% дел, к сожалению, это уголовное преследование предпринимателей. Очень большая доля обращений, проблему пора решать. На втором месте, 25%, имущественно-земельные отношения. Данный вопрос стоит очень остро. Сейчас мы накапливаем обращения, чтобы показать, что проблема системная, и пора её решать», — сообщила Минеева.

Третье место по числу поступивших обращений занимают налоговые споры (17%), далее следуют проблемы госзакупок (10%) и проверок (9%).

«За 100 дней количество обращений выросло в пять раз. В день мы получаем 10−15 обращений», — заключила столичный омбудсмен.

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Экономика Москвы
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