В Кении изменили банкноту 1000 шиллингов

Найроби, , 12:43 — REGNUM Власти Кении приняли меры против людей, хранящих дома средства, полученные обманным путем. В стране изменили все банкноты номиналом 1000 кенийских шиллингов. Об этом, как передает газета Mwananchi, сообщил глава Центробанка Кении Патрик Нджороге.

По его словам, все 1000-шиллинговые купюры, находящиеся в обращении, должны быть заменены на новые к 1 октября 2019 года. До этого момента новые и старые купюры будут использоваться вместе.

Нджороге подчеркнул, что купюры номиналом 1000 шиллингов чаще всего подделывались. Кроме того, многие люди, хранящие дома крупные суммы, полученные в результате коррупционных дел и отмывания денег, чаще всего использовали крупные купюры.

Эти люди тоже будут вынуждены обменять свои средства и тем самым выдать свою личность и сумму денег, считает Нджороге. Кроме того, в банках Кении трудно обменять средства в размере более одного миллиона кенийских шиллингов. Если человек хочет обменять сумму больше миллиона шиллингов, он должен заполнить специальную форму, в которой он предоставит свои личные данные, объяснит происхождение денег, а также свои намерения о том, как их потратить.

Нджороге добавил, что деньги, хранящиеся дома, оказывают препятствия для торговли, инвестиций и общественного развития.

Национальная валюта Кении — кенийский шиллинг. Он находится в обращении с 14 сентября 1966 года. В обращении находятся купюры номиналом в 50, 100, 200, 500 и 1000 кенийских шиллингов, а также монеты номиналом в 1, 5, 10, 20 и 40 кенийских шиллингов. По курсу 3 июня 2019 года, 1000 кенийских шиллингов составляет 9,9 долларов США.