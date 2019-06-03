Резидентов ТОР «Николаевск» присоединят к электросетям за 1,2 млрд рублей

Николаевск-на-Амуре, Хабаровский край, , 12:31 — REGNUM Более 1,2 млрд рублей будет направлено из федерального бюджета на присоединение к электрическим сетям энергопринимающих объектов резидентов трёх площадок территории опережающего развития (ТОР) «Николаевск». Об этом 3 июня сообщает пресс-служба Корпорации развития Дальнего Востока.

Инфраструктура создаётся по заявкам резидентов, расположенных на площадках «Иннокентьевка», «Оремиф» и «Чныррах». Сейчас для них приобретены силовые трансформаторы, распределительные устройства, электрические шкафы и оборудование телемеханики. До сентября текущего года всё оборудование планируется поставить в Николаевский район для выполнения строительно-монтажных работ.

В настоящее время энергетики приступают к строительству линии электропередачи от ВЛ-110 кВ Николаевская ТЭЦ до площадок «Оремиф» и «Чныррах». После завершения всех работ в 2020 году предприятия в пределах ТОР «Николаевск» будут обеспечены электроэнергией с суммарной мощностью 16,8 МВт.

Читайте также: Охотский судоремонтный завод станет резидентом расширенной ТОР «Николаевск»