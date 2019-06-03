General Motors построит в Южной Корее новый завод

Чханвон, Южная Корея, , 12:32 — REGNUM Глава GM Korea Каер Казем посетил строительную площадку завода в южнокорейском Чханвоне, на котором будут производиться автомобили нового поколения. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

По их словам, 27 мая 2019 года в южнокорейском городе Чханвон прошла церемония закладки фундамента завода по окраске, необходимого для производства автомобилей новых моделей.

Известно, что глава GM Korea не смог присутствовать на официальной церемонии из-за плохих погодных условий. 3 мая Каер Казем посетил строительную площадку в Чханвоне, а также встретился с мэром города.

Известно, что головной офис General Motors принял решение не закрывать свой завод в Кунсане, а напротив инвестировать средства в производство двух новых моделей автомобилей.

По предварительным данным, производство кроссоверов на заводе в Чханвоне начнется с конца 2022 года. Известно, что на строительство завода выделено $750 млн.