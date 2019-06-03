Объём мирового рынка беспилотного такси к 2030 году составит около 5% — UBS

Вашингтон, , 12:34 — REGNUM Мировой рынок беспилотных такси и отраслей, связанных с их разработкой, производством и обслуживанием к 2030 году составит около 5% от общих продаж новых машин. Об этом со ссылкой на исследования подразделения швейцарского инвестбанка UBS Evidence Lab сообщает «Коммерсантъ».

В итоге через одиннадцать лет объем мирового рынка беспилотных такси может достичь $2 трлн.

Исследование провело подразделение швейцарского инвестбанка UBS Evidence Lab на основании моделирования развития беспилотного транспорта в Нью-Йорке.

Исследователи оценили ситуацию на дорогах города, сделали прогноз роста населения, спрос на услуги такси, а также развитие общественного транспорта в Нью-Йорке. Кроме того, была использована компьютерная симуляция движения тестовых беспилотных такси.

Ожидается, что к 2030 году беспилотный таксопарк достигнет 11 млн автомобилей.

Один из исследователей UBS Дэвид Лесне сообщил, что поездки на беспилотниках станут дешевле на 80%. Это будет достигнуто за счёт снижения издержек на выплаты водителям и диспетчерам. Кроме того, благодаря выбору оптимального маршрута и режима движения, будет сокращено время доставки пассажиров к месту назначения.

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