Понедельник, 3 Июня 2019 года
12:12:44 МСК

Главу «Севастопольского автодора» отстранили за срыв дорожного ремонта

Экономика

Губернатор Овсянников отстранил Валерия Васякина и вынес выговоры своим подчиненным

Главу «Севастопольского автодора» отстранили за срыв дорожного ремонта
Марина Каширская © ИА REGNUM
Севастополь

Севастополь, 3 июня 2019, 12:12 — REGNUM  Глава госпредприятия «Севастопольский автодор» Валерий Васякин отстранён от занимаемой должности за срыв сроков ремонта дорог. Об этом 3 июня на заседании правительства города сообщил губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников.

По его словам, выговоры также получили директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры и курирующий это направление работы вице-губернатор Владимир Базаров.

«Игорю Владимировичу Титову и Владимиру Васильевичу Базарову объявлены выговоры за срыв строительства улиц Симонок, Хмельницкого, Подгорной. Руководитель «Севавтодора» отстранён от занимаемой должности», — отметил Овсянников.

Как сообщало ИА REGNUM, ремонт дороги на улице Симонок должен был завершиться 1 апреля, но сдачу объекта перенесли на 14 июня. Ранее вице-губернатор города Владимир Базаров сообщил, что Камышовое шоссе в Севастополе также не будет сдано до 31 мая, как этого предполагал проект реконструкции.

Об этом: Сроки ремонта Камышового шоссе в Севастополе сорваны

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Развитие автотранспортной инфраструктуры
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить