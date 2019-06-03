Главу «Севастопольского автодора» отстранили за срыв дорожного ремонта

Севастополь, , 12:12 — REGNUM Глава госпредприятия «Севастопольский автодор» Валерий Васякин отстранён от занимаемой должности за срыв сроков ремонта дорог. Об этом 3 июня на заседании правительства города сообщил губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников.

По его словам, выговоры также получили директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры и курирующий это направление работы вице-губернатор Владимир Базаров.

«Игорю Владимировичу Титову и Владимиру Васильевичу Базарову объявлены выговоры за срыв строительства улиц Симонок, Хмельницкого, Подгорной. Руководитель «Севавтодора» отстранён от занимаемой должности», — отметил Овсянников.

Как сообщало ИА REGNUM, ремонт дороги на улице Симонок должен был завершиться 1 апреля, но сдачу объекта перенесли на 14 июня. Ранее вице-губернатор города Владимир Базаров сообщил, что Камышовое шоссе в Севастополе также не будет сдано до 31 мая, как этого предполагал проект реконструкции.

Об этом: Сроки ремонта Камышового шоссе в Севастополе сорваны