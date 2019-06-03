Huawei приобрела российскую технологию в сфере распознавания лиц

Москва, , 12:02 — REGNUM Китайский производитель Huawei купил технологии российской компании в области распознавания лиц. Об этом пишут 3 июня «Ведомости» со ссылкой на источники, знакомые со сделкой.

Сделка была сложная, отмечают собеседники издания. Российское подразделение китайской компании «Техкомпания Хуавэй» и гонконгская компания «Хуавэй диджитал технолоджиз ко., лимитед» стали владеть компанией «Игл софтлаб», которая приобрела права на патенты и оборудование московского поставщика систем безопасности «Вокорд».

Большинство сотрудников компании переходит в «Игл софтлаб», уточняют источники. Отмечено также, что Huawei оценила «Вокорд» в $40−50 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее китайская Huawei оказалась в черном списке американского минюста, из-за чего потеряла возможность закупать компоненты и технологии американских производителей. До 19 августа компании выдано временное разрешение, позволяющее сотрудничать с компаниями США.

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