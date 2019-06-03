Названы компании в РФ, изменившие розничные цены на автомобили

Москва, , 12:02 — REGNUM Рекомендованные розничные цены на машины в России изменились у 13 брендов. Такие данные приводят специалисты сайта «Цена Авто».

Проведённый мониторинг показал, что снижение цен произошло только у двух брендов — российского УАЗа на «Пикап» и у японского Infiniti на Q50. При этом ульяновский автозавод поднял цену на внедорожник «Хантер».

Остальные 11 автокомпаний подняли цены на свои авто. К ним относятся: немецкий бренд Mercedes-Benz, чешский Skoda, японские Suzuki и Lexus, французский Renault, немецкий Porsche, итальянский Fiat, китайский Chery. Также стоимость на автомобили подняли южнокорейские автокомпании: Hyundai, Genesis и KIA.

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