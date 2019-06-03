Понедельник, 3 Июня 2019 года
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В магазинах Японии появятся южнокорейские дыни

Экономика

Стоимость одной тонны дыни будет варьироваться от 25 до 30 млн вон ($21 147~$25 376)

Токио, 3 июня 2019, 11:49 — REGNUM  В магазинах Японии появится южнокорейский сорт дыни. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на мэрии уезда Сонджу.

По их словам, представители мэрии уезда Сонджу и банка NH Bank подписали контракт на экспорт дыни с сетью складов самообслуживания и розничным торговым предприятием Costco Wholesale Kawasaki.

Подписание документа состоялось 3 мая в штаб-квартире Costco Wholesale Kawasaki, расположенной в Японии.

Известно, что в 26 японских магазинов будет экспортировано 100 тонн сладкой дыни. Стоимость одной тонны дыни будет варьироваться от 25 до 30 млн вон ($21 147~$25 376) в зависимости от рыночной стоимости.

«Мы продолжим осваивать рынки Юго-Восточной Азии, а также поддерживать наших фермеров и повышать их конкурентоспособность», — сообщили представители мэрии уезда Сонджу.

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Сельское хозяйство
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