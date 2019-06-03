В магазинах Японии появятся южнокорейские дыни

Токио, , 11:49 — REGNUM В магазинах Японии появится южнокорейский сорт дыни. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на мэрии уезда Сонджу.

По их словам, представители мэрии уезда Сонджу и банка NH Bank подписали контракт на экспорт дыни с сетью складов самообслуживания и розничным торговым предприятием Costco Wholesale Kawasaki.

Подписание документа состоялось 3 мая в штаб-квартире Costco Wholesale Kawasaki, расположенной в Японии.

Известно, что в 26 японских магазинов будет экспортировано 100 тонн сладкой дыни. Стоимость одной тонны дыни будет варьироваться от 25 до 30 млн вон ($21 147~$25 376) в зависимости от рыночной стоимости.

«Мы продолжим осваивать рынки Юго-Восточной Азии, а также поддерживать наших фермеров и повышать их конкурентоспособность», — сообщили представители мэрии уезда Сонджу.