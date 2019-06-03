Фабрику в Алатыре оштрафовали за отключение от тепла объектов «Чувашэнерго»

Чебоксары, , 11:37 — REGNUM В чувашском Алатыре антимонопольщики оштрафовали местную бумажную фабрику за прекращение теплоснабжения двух юридических лиц — «Чувашэнерго» и «Чувашской автотранспортной компании», у которых не было присоединения к иным источникам ресурса. УФАС назначило 650 тыс. рублей штрафа, сообщили ИА REGNUM в ведомстве.

Дело было рассмотрено по заявлению АО «Чувашская автотранспортная компания» и ПАО «МРСК-Волги» — «Чувашэнерго». По итогам рассмотрения было выявлено нарушение, предусмотренное п. 4 ч. 1 ст. 10 закона о защите конкуренции («Экономически или технологически не обоснованные сокращение или прекращение производства товара, если на этот товар имеется спрос»). По данным ведомства, «Алатырская бумажная фабрика» нарушила антимонопольное законодательство, необоснованно прекратив теплоснабжение объектов данных двух юрлиц.

«Фабрика уведомила о расторжении договора снабжения тепловой энергией в горячей воде и прекращении поставки ресурса, в то время как технологическое присоединение к иным источникам теплоснабжения у данных потребителей отсутствует», — говорят в УФАС.

Напомним, ранее заместитель руководителя Чувашского УФАС Валерий Котеев пояснял, что бумажная фабрика, «владея котельной, решила не оказывать услуги по отоплению своих абонентов и направила им информацию о том, что с нового отопительного сезона не обладает возможностью их отапливать, чем вызвала, конечно, некий всплеск эмоций у потребителей». По его словам, общество сослалось на то, что не является единой теплоснабжающей организацией в городе, а в связи с расширением производства им не хватает мощностей для обеспечения теплом потребителей. В ответ в УФАС привели разъяснения Ростехнадзора о том, что мощностей достаточно.

Согласно предписанию антимонопольного органа, письма были отозваны, теплоснабжение восстановлено. Арбитражные суды и признали законность решения и предписания УФАС. «Алатырская бумажная фабрика» за нарушение антимонопольного законодательства привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 650 тыс. рублей.

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