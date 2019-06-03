С Камчатки уезжают высококвалифицированные кадры: отток населения усилился

Петропавловск-Камчатский, , 12:01 — REGNUM Камчатский край теряет высококвалифицированные кадры. По данным Камчатстата, за 2018 год регион покинули 15 539 человек. 32,4% из них — люди с высшим или неполным высшим образованием, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По данным Камчатстата, весь постсоветский период — 30 лет — для полуострова характеризуется массовым оттоком населения. Исключение составил 2017 год, когда регион показал пусть и совсем небольшой, но миграционный прирост. Основными причинами отъезда в другие регионы страны камчатцы называют: транспортную недоступность, высокие цена на услуги ЖКХ, вообще высокие цена на всё, дорогое жильё, суровый климат.

За последние пять лет максимальной интенсивности отток населения достиг в 2018 году — из региона уехало 15 539 человек. Прибыли же на Камчатку 14 837 человек.

При этом служба статистики отмечает, что 32,4% уезжающих камчатцев — это люди с высшим и неполным высшим образованием. Среди приезжающих на полуостров таких значительно меньше — 24,6%.

В отчете статистиков отмечается, что массовый отъезд специалистов и молодежи с высоким уровнем образования и, напротив, замена их приезжающими в регион низкоквалифицированными кадрами ведут к ослаблению научного, творческого и экономического потенциала региона.

Как сообщало ИА REGNUM, Хабаровский край массово теряет рабочие места, кадры и малый бизнес. Эксперты отмечают, что из региона вымываются высококвалифицированные кадры. Из Хабаровского края с января по апрель 2019 года уехали 14 340 человек.