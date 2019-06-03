В топ-3 европейских дистрибьюторов Suzuki попала компания из России

Москва, , 11:14 — REGNUM Российский дистрибьютор Suzuki попал в тройку лидеров среди крупных европейских поставщиков авто данного бренда по итогам 2018 финансового года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

По итогам программы «Service Award for Distributors» за 2018 финансовый год компания «Сузуки Мотор Рус» получила третье место по качеству работы. Этот показатель складывается из работы, направленной на улучшение качества машин Suzuki; эффективности работы с клиентами; организации профессионального технического обучения менеджеров; соблюдение дилерами компании стандартов и процедур автопроизводителя.

«В России у Suzuki очень высокие требования к работе наших дилеров», — заявил гендиректор «Сузуки Мотор Рус» Такахаси Юта.

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