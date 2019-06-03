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Сигнал к ухудшению платежеспособности населения: снижение зарплат

Экономика

… и ухудшению потребительских настроений граждан РФ

Москва, 3 июня 2019, 11:05 — REGNUM  Жители России заметили снижение зарплат. Опрос РАНХиГС, по итогам которого порядка 18% граждан отметили снижение зарплат, не очень информативный — всего 1600 опрошенных из различных типов населенных пунктов и разных социальных групп, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

Однако общую, хотя и весьма примерную картину составить можно: люди говорят о сокращении собственного дохода в то время, как начали расти розничные цены. Это явный сигнал к ухудшению платежеспособности населения и потребительских настроений, которые пока еще частично перекрываются доступными кредитами.

«У 62% граждан РФ зарплаты в прошлом году не изменились, у 19% выросли. Этой доли роста слишком мало для того, чтобы активизировать сектор розничных продаж и дать заработать ретейлу.

Следом, по всей видимости, можно будет заметить просадку показателей в обрабатывающей промышленности — это было бы логично», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, проведенного Институтом социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, уменьшение размера своей заплаты заметили в 2018 году 18,3% жителей России.

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