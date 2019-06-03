Якутия приготовила для участия в ВЭФ во Владивостоке более 30 млн рублей

Якутск, , 11:52 — REGNUM Центр закупок Якутии объявил два электронных аукциона с целью выбрать компании, которые будут готовить республику для участия в V Восточном экономическом форуме, который состоится в сентябре во Владивостоке. За эти услуги из бюджета региона готовы заплатить 30,7 млн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Начальная стоимость работ, перечисленных в первой закупке, составляет 20 млн. рублей. Исполнителю контракта предстоит полностью организовать выставочную экспозицию из нескольких функциональных зон, в том числе возвести необходимые для её размещения временные сооружения. В условиях закупки указано, что дизайн выставочных стендов и павильона должен быть оригинальным.

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Выигравшей электронный аукцион компании также предстоит создать интерактивные инсталляции, «отражающие философию и ключевые сообщения заказчика».

«Интерфейс взаимодействия стенда с посетителями: современные технологии в области коммуникаций, навигации и медиа для обеспечения вирусного эффекта — трансляции посетителями стенда заказчика представляемого контента или его части в социальные сети», — также прописано в условиях закупки.

Выставочная экспозиция Якутии должна включать в себя место для презентации инвестиционных проектов и национальных программ развития, площадку крупных компаний, IT-зону, зону туризма, тематические арт-объекты — Ленские столбы, животный мир Якутии, синтетический каток с проекцией и арендой коньков, территорию для размещения гостей экспозиции, сцену для демонстрации культурной программы, зелёную зону (дегустационный бар, священное дерево «Аал-лук мас»), площадку для торговли сувенирной и ювелирной продукции, уличные мультимедийные экраны и переговорную комнату.

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Особые требования центр закупок Якутии предъявляет к стилистике стенда, который должен иметь «современные технологичные очертания с этническими национальными чертами» и нести «идею сохранности этнокультурной идентичности в сочетании современных технологий».

«Приветствуется использование футуристичных очертаний и форм, использование новых выставочных технологий, фокус на идее экономии ресурсов Земли и препятствия отрицательному воздействию на окружающую среду», — написано в условиях аукциона.

Ещё 10,7 млн рублей будут израсходованы на подготовку и организацию участия делегации республики в ВЭФ, подготовку мультимедийного контента, представление экспортного и инвестиционного потенциала региона и демонстрацию культурного, исторического и самобытного наследия республики.

Исполнитель контракта должен будет разработать и изготовить презентационные материалы, обеспечить делегацию автотранспортом, договориться об аренде помещений для проведения показов кино и спектаклей, организовать дегустацию блюд национальной кухни и культурную программу, оплатить регистрационные взносы за республику и командировочные расходы участников ВЭФ от Якутии.

Для информирования посетителей ВЭФ о Якутии в том числе готовят не менее 300 флешек в форме бриллиантов объёмом 8 Gb. Бюджетные деньги также будут потрачены на 35 авиабилетов Якутск-Владивосток и перевозку в столицу ДФО 500 кг грузов, размещение представителей региональной делегации в гостиницах, услуги режиссера-постановщика, аренду костюмов модельера Августины Филипповой, размещение рекламных баннеров на русском и английском языках, трансляцию через СМИ рекламных роликов.

Закупается также большое количество мебели с целью обставить помещение, которое в условиях закупки называется кабинетом главы Якутии (кофейный столик, белый кожаный диван, кулер, набор чайной посуды, кондиционер, ноутбук, мини-холодильник и так далее).

Как сообщало ИА REGNUM, помимо затрат на ВЭФ в бюджет Якутии также заложены расходы на организацию и участие в других форумах — они составят 6,7 млн рублей. Этими деньгами руководство региона в том числе оплатит посещение бизонария гостями лесного форума, а также обеды с диджеями и концертной программой.