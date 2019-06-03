В ЮАР планируют запустить новые авиарейсы в Австралию и Южную Америку

Кейптаун, , 11:09 — REGNUM В ЮАР планируют ввести новые авиарейсы в Австралию и Южную Америку ради привлечения в страну большего числа туристов, передает информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление главы авиаперевозок Кейптауна.

По его словам, в апреле было заключено соглашение с United Airlines о прямом рейсе из Нью-Йорка в Кейптаун. Самолет будет летать с 15 декабря 2019 года по конец марта 2020 года. А затем в следующий летний сезон. Если рейс будет успешным, воздушные суда будут летать каждый год.

Представители Всемирного совета по туризму и путешествиям отмечают, что в ЮАР активно развивают туризм как импульс для преодоления упадка в экономике. В страну намереваются привлечь еще пять миллионов туристов к 2021 году. В 2018 году туризм составлял около 9% ВВП ЮАР. Это больше, чем в любой другой стране Африки.