Дело в курсе: инфляция замедлилась в семи из десяти регионов СЗФО

Санкт-Петербург, , 10:59 — REGNUM Уровень инфляции в большинстве регионов Северо-Западного федерального округа (СЗФО) замедлился в апреле 2019 года. Это связано с замедлением годового роста цен на непродовольственные товары и на услуги, сообщили 3 июня в пресс-службе Северо-Западного ГУ Банка России. Важнейшим фактором стало укрепление рубля по отношению к зарубежным валютам.

Замедление инфляции в апреле зафиксировано в 7 из 10 регионов СЗФО, за исключением Республики Коми, Архангельской и Вологодской областей, где отмечено незначительное ускорение инфляции. Самая низкая годовая инфляция в СЗФО фиксируется в Ленинградской области (4,4%), самая высокая — в Республике Коми (6,4%). Годовая инфляция в Санкт-Петербурге составила 4,6%.

«В целом годовая инфляция в Северо-Западном федеральном округе в апреле 2019 года продолжила снижение и составила 4,9% после 5,0% в марте, — подсчитали в СЗГУ Банка России. — На Северо-Западе цены почти на половину товаров и услуг потребительской корзины в апреле увеличились в годовом выражении в пределах 4%, а на 8% товаров и услуг остались неизменными или снизились».

Факторами, тормозящими рост цен на продукты питания, являются хороший урожай 2018 года и поступление нового урожая по более низким ценам, удешевление импорта из-за укрепления рубля, в частности, импорта из Турции — крупнейшего поставщика овощей и фруктов в Россию.

В то же время в апреле ускорился рост цен на хлеб и хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, макароны и крупы. Однако в дальнейшем цены на эти продукты должны стабилизироваться.

В секторе непродовольственных товаров замедлился рост цен на легковые автомобили, снизились цены на отдельные виды электроники и бытовой техники, в том числе из-за насыщения рынка. Укрепившийся рубль притормозил рост цен на импортные лекарства.

Также укрепление рубля положительно отразилось на ценах на туристические путевки в зарубежные страны. Одновременно подешевели путевки в пансионаты и дома отдыха внутри страны, а также снизилась плата за обучение вождению легкового автомобиля.

«По прогнозу Банка России, годовая инфляция в целом по стране вернется к 4% в первой половине 2020 года», — отметили в пресс-службе СЗГУ Банка России.

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