На содержание чиновников в Чувашии тратят миллиард

Чебоксары, , 10:55 — REGNUM В Чувашии «кассовое исполнение на содержание органов госвласти» в 2018 году составило 1 млрд рублей. В том числе 287 млн рублей получила администрация главы Чувашии, из них 105 млн рублей — обеспечение государственных функций. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом на сессии Госсовета республики сообщила глава минфина республики Светлана Енилина, отвечая на вопросы депутатов по итогам исполнения бюджета за 2018 года. По её словам, в Чувашии — «самые минимальные» «расходы на содержание органов госвласти по сравнению с другими регионами Приволжского федерального округа».

При отчёте об исполнении бюджета за 2018 год министра финансов Светлану Енилину спросили, сколько средств тратится на содержание органов государственной власти. В ответ она напомнила, что для каждого регионов устанавливаются свои нормативы по содержанию органов государственной власти:

«Для Чувашской Республики этот норматив установлен в размере 4%. В пределах 2% — фактически исполнение… Кассовое исполнение на содержание органов госвласти по прошлому году составило 1 млрд рублей. Но при этом здесь нужно учитывать, что это не чисто расходы содержания, так скажем, служащего: это содержание зданий, приобретение материально-технических ресурсов, это затраты на те же самые архивные документы и т.д., и т.д. Если посмотреть такой относительный показатель — расходы на одного служащего и сравнивать его с другими субъектами Приволжского федерального округа, то с учётом данного показателя, с учётом расходов на одного служащего в Приволжском федеральном округа, мы занимаем последнее место», — сказала Светлана Енилина.

По её словам, расходы «фактически увеличиваются только на рост тарифов на коммунальные услуги». Отвечая на вопрос о тратах на «содержание администрации главы Чувашии», глава минфина подчеркнула, что «здесь расходы по содержанию всех зданий, которые закреплены за органами исполнительной власти»:

"Здесь по данному ведомству также идут расходы касательно наших сенаторов. Также расходы учитываются здесь на содержание (передаются они из федерального бюджета) на содержание депутатов Государственной Думы. Поэтому чисто по расходам касательно администрации тоже нельзя в принципе применить его абсолютное значение. По прошлому году фактическое значение составило 287 млн рублей… Только обеспечение государственных функций по ведомству проходит в сумме 105 млн рублей».

По данным минфина, в 2018 году доходы консолидированного бюджета Чувашии составили 57,8 млрд рублей, что на 12,2% выше уровня 2017 года. В том числе собственные доходы выросли на 9,8% — до 37,9 млрд рублей. Расходы увеличились на 7,3% рублей и составили 55,8 млрд рублей. Консолидированный бюджет исполнен с профицитом в 2 млрд рублей.

Республиканский бюджет за 2018 год исполнен по доходам в объеме 49,7 млрд рублей (113% к 2017 году), в том числе собственные доходы — 29,8 млрд рублей (111,4%), расходы составили 48,4 млрд рублей (110,4%), бюджет исполнен с профицитом в сумме 1,3 млрд рублей.

По данным Росстата, в 2018 году в органах исполнительной власти Чувашии числились 984 человека, укомплектованность составила 93,4%. Меньше всего региональных служащих в Поволжье — только в Марий Эл: 896 человек при укомплектованности 96%. Средняя зарплата у чувашских чиновников — 25 105 рублей при росте на 9,7%. В Поволжье, напомним, средняя зарплата у региональных служащих составила в прошлом году 34 364 рублей, рост на 9,1%.

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