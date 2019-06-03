Трудовое бесправие: «магистральная» тема для развития общества в РФ

Москва, , 10:51 — REGNUM В условиях, когда экономика Россия не развивается должным образом, от институтов государства требуется контроль за соблюдением трудового законодательства, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель «Института региональной экспертизы» Дмитрий Михайличенко.

Он отметил, что тема дополнительных нагрузок, штрафов и прочего трудового бесправия является магистральной для развития российского общества на сегодняшний момент. Убежден, что здесь государство может пересмотреть свою политику и снять социальное напряжение.

«Например, на многих промышленных предприятиях эта проблема стоит остро. Также как и на предприятиях малого бизнеса. Цифры РАНХиГС достаточно тревожные и они коррелируют с тем, что я вижу на фокус-группах.

Здесь очень важно, чтобы трудовые инспекции в регионах России работали четко и защищали права трудящихся. Но тут также важно не впадать в другую крайность: не «кошмарить» малый бизнес. На мой взгляд, в регионах сейчас этот баланс найти не сумели. И это усугубляет ситуацию», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, проведенного Институтом социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, уменьшение размера своей зарплаты заметили в 2018 году 18,3% жителей России.

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