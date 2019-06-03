Воронежскую область отключают от аналогового телевещания

Воронеж, , 10:41 — REGNUM Воронежская область вошла в число российских регионах, с 3 июня перешедших на цифровое телевещание, сообщает ИА REGNUM. Это означает, что аналоговое телевещание федеральных каналов полностью прекращено.

С запуском сети цифрового вещания жители Воронежской области получат возможность бесплатного просмотра 20 федеральных каналов в высоком качестве — таком, который ранее предлагался только в платных пакетах, сообщил департамент цифрового развития Воронежской области. Для подключения к цифровому вещанию владельцам телевизоров старого образца потребуется специальная приставка, у владельцев современных телевизоров подключение произойдет автоматически.

Для помощи тем жителям региона, которые еще не успели приобрести приставки и подключиться к цифровому вещанию (таких около 1%) до 13 июня работают специальные «горячие линии».

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках «третьей волны», с 3 июня аналоговую трансляцию федеральных телеканалов отключаются в Архангельской, Брянской, Белгородской, Владимирской, Воронежской, Тамбовской, Орловской, Ростовской, Иркутской, Калининградской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Самарской, Свердловской, Смоленской и Томской областях. Третья волна отключения аналогового телевидения затронет Адыгею, Бурятию, Коми, Марий Эл, Саха (Якутию), Северную Осетию — Аланию, Туву, Хакасию, Алтайский, Камчатский, Краснодарский, Красноярский, Пермский, Приморский, Хабаровский края. Также перейдут на цифровое вещание Еврейская автономная область, Ненецкий, Ханты-Мансийский и Чукотский автономные округа.

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